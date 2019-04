L’entreprise spécialisée dans les nouvelles technologies et l’office HLM du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône ont décidé d’expérimenter de nouveaux cas d’usages destinés à mieux prédire et détecter des dysfonctionnements dans les logements et résidences du bailleur.

Cette expérimentation est une première en France concernant les bailleurs sociaux et va être menée dans une des cités marseillaises de 13 Habitat. Plusieurs capteurs vont être installés dans les parties communes afin de signaler en temps réel et même d’anticiper tout problème d’équipement et de fonctionnement : court-circuit électrique, fuite d’eau, pollution de l’air ou risque sanitaire lié à la présence de produits solvants, la prolifération d’insectes ou autres nuisibles, etc.

Ces capteurs, déjà éprouvés sur la « station smart city » mise au point par Jaguar Network, communiquent en continu les données relevées 24h/24 vers le data center. Ces dernières sont analysées et monitorées au sein d’une même application. Celle-ci permet de simplifier la prise des bonnes décisions pour des interventions immédiates.

La technologie de Jaguar Network, appelée « Spectre », va ainsi permettre à 13 Habitat d’optimiser ses opérations de maintenance et d’améliorer la disponibilité et le fonctionnement de ses installations, au service d’un meilleur confort de vie de ses locataires.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un nouveau décret (datant du 24 décembre 2018) permettant aux collectivités locales d’être dispensées de procédure de mise en concurrence pour tous leurs achats innovants à des PME. Cette mesure vise à encourager l’innovation dans la commande publique et de ce fait, promeut l’accès des start-up aux marchés des collectivités locales.

Kevin Polizzi, PDG de Jaguar Network : « Grâce à ce nouvel outil de commande publique innovante, nous mettons enfin des technologies de data center au service du développement de notre territoire. Le réseau de micro-capteurs installés permet de construire un modèle de maintenance prédictif mis au service de la surveillance d’éventuels dysfonctionnements dans les résidences. Il s’agit d’adapter la technologie aux usages et au service du mieux vivre ensemble. L’innovation est notre engagement au quotidien, et nous sommes très heureux de pouvoir l’appliquer à la politique du logement et d’en faire bénéficier en avant-première 13 Habitat et ses locataires avant de déployer ce programme Smart City à l’échelle européenne ».

Lionel Royer-Perreaut, président de 13 Habitat : « Il est impératif d’anticiper et d’innover en matière de réhabilitation et de suivi de l’état des logements. Grâce à cette disposition de commande publique innovante et grâce au savoir-faire technologique et brevets de Jaguar Network, nous avons la possibilité de concevoir une nouvelle façon de gérer nos logements et nos résidences. 13 Habitat innove pour le confort de vie de ses locataires. Je suis très honoré que Jaguar Network, dont l’expertise dépasse aujourd’hui les frontières de notre région, ait accepté localement d’œuvrer pour le développement et l’attractivité de notre territoire ».