Euclyde Datacenters annonce l’obtention la certification ISO 50001 pour l’ensemble de ses sites. Créé en 2004, l’opérateur exploite un réseau de sept datacenters interconnectés à Sophia-Antipolis, à Besançon, à Lyon (Villeurbanne) à Aix-en-Provence, en région parisienne (Lognes) et au Luxembourg.

L’entreprise explique que cette reconnaissance est la résultante du travail de fond mené par ses équipes et des nombreux investissements réalisés ces dernières années pour concevoir des datacenters de nouvelle génération qui intègrent le meilleur des technologies, notamment en matière de consommation énergétique, de connectivité et de sécurité.

La norme ISO 50001 est la référence mondiale dans le domaine du management de l’énergie depuis 2011. Elle valide les actions et les efforts d’amélioration des organisations en termes de performance énergétique, ainsi que leur engagement dans une démarche pragmatique d’économie d’énergie. Sa dernière actualisation (Version 2018) insiste sur l’amélioration continue de la performance énergétique et fournit une méthodologie pour atteindre les objectifs dans la durée et en apporter la démonstration à des tiers.

« Notre système de management est désormais doté d’un label de qualité additionnel qui nous permettra de mieux adresser les attentes de nos clients, autorités et autres parties prenantes en termes d’engagement environnemental et d’efficacité énergétique », déclare Anwar Saliba, directeur général d’Euclyde Datacenters. « Ce système sera également un atout pour répondre au contexte actuel pour le moins inhabituel, mais qui risque de s’installer dans la durée », ajoute-t-il.

Pour les opérateurs de datacenters qui ne sont pas encore engagés dans une telle démarche de certification, la crise énergétique devrait effectivement être un mobile majeur pour franchir le pas.