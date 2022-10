Sensefuel, éditeur de solutions de recherche et d’exploration produits dédiés aux acteurs du retail et du e-commerce, accompagne Espace des Marques dans la mise en œuvre d’un outil de recherche de nouvelle génération lui permettant d’accroître ses ventes en ligne.

Espace des Marques est née de la volonté de proposer des articles de grandes marques à des prix accessibles. Depuis plus de dix ans, la société sélectionne rigoureusement ses fournisseurs dans le but d’offrir à ses clients des produits authentiques, de qualité et aux meilleurs prix. À ce jour, en complément des ventes réalisées dans ses onze magasins, plus de 1 200 commandes sont effectuées quotidiennement sur son site e-commerce.

Des enjeux précis

Dans le cadre de sa montée en puissance, Espace des Marques accorde une attention particulière à s’appuyer sur un catalogue de produits attractifs, à prix abordables et à proposer aux internautes une expérience utilisateur fluide et précise. En ce sens, il est important de mettre en place des mécanismes engageants de réassurance pour inciter les visiteurs à passer commande. L’un des grands enjeux du projet consistait à améliorer l’expérience sur mobile et à proposer des outils de Search adaptés à ce canal, sachant que près de 80 % du trafic réalisé sur le site provient des smartphones.

Vanessa Gadé, Responsable e-commerce chez Espace des Marques :

« Nous disposons d’un catalogue de produits assez complexe. Certains de nos produits sont plutôt catégorisés dans la mode, d’autres dans le sport, certains peuvent être dans les deux… Il n’est donc pas toujours simple de retrouver le produit via la navigation. Dans ce cadre, le moteur de recherche devient primordial pour que nos clients trouvent et achètent nos produits. De plus, nous avions le sentiment que notre ancien moteur de recherche avait trouvé ses limites en termes de pertinence et d’expérience, notamment sur mobile. »

Le choix de Sensefuel

C’est dans ce contexte que l’offre de Sensefuel a été sélectionnée pour sa pertinence et la qualité de l’expérience proposée. Grâce à l’IA de la solution, il est possible de proposer le bon produit, à la bonne personne. Ainsi, le consommateur, au travers du moteur de recherche, des filtres de qualification et des suggestions affichées, peut vivre une expérience d’achat pertinente et accéder à des produits en phase avec ses attentes. Sensefuel a donc permis de donner un nouveau souffle au mode de recherche proposée historiquement par l’ancien outil.

« L’autre aspect qui nous a conduits à choisir Sensefuel est la capacité de l’outil à se gérer seul. L’IA auto-apprend des comportements sur le site, analyse le catalogue et optimise les résultats de recherche. Nous n’avons pas besoin de monopoliser de collaborateurs pour régler la solution. Nous pouvons nous concentrer pleinement à notre animation commerciale. » commente Vanessa Gadé.

Des bénéfices pour les clients et les équipes

Les retours des clients ont rapidement été très positifs. Avec Sensefuel, l’expérience proposée était beaucoup plus fluide, notamment sur mobile. Cela s’est traduit par une augmentation de la conversion provenant de la recherche dès le lancement du projet. Au niveau des équipes internes, la solution correspond aux attentes de chacun grâce à sa facilité d’utilisation et le gain de temps qu’elle nous apporte.

« Désormais, nous prévoyons une refonte de notre site e-commerce. Dans ce contexte, nous souhaitons renforcer l’expérience proposée dans le layer de recherche Sensefuel en y ajoutant quelques fonctionnalités. L’objectif est de capitaliser sur l’expérience de recherche pour pouvoir y réaliser l’ensemble du parcours d’achat, directement au sein des résultats : affiner, voir les opérations commerciales, ajouter au panier, voir d’autres produits… sans sortir du moteur. » ajoute Madame Gadé.