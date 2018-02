Equinix poursuit ses acquisitions avec une opération majeure. L’opérateur de datacenters vient en effet d’annoncer le rachat pour 800 millions de dollars en numéraire et en actions d’Infomart Dallas un des plus importants pôles d’interconnexion des Etats-Unis, y compris les opérations du site et les 45 clients hébergés. Notons que le bâtiment héberge actuellement 4 des 8 datacenters IBX d’Equinix (DA1, DA2, DA3 et DA6), lesquels totalisent environ 3.500 racks. Le bâtiment d’une surface totale d’environ 149.000 m2 bruts offre actuellement une puissance électrique de 11 MW qui pourrait être portée à environ 51 MW en utilisant les terrains adjacents.

Cette opération devrait permettre à l’entreprise de Redwood City de quadrupler ses actifs et d’augmenter ses revenus récurrents de 45%. En 2017, le hub a enregistré 50 millions de dollars de chiffre d’affaires, dont 40% provenant d’Equinix.

L’opération devrait être finalisée aux alentours du 30 juin. A cette date, les 50 salariés d’Infomart rejoindront Equinix, par ailleurs les sous-traitants actuels seront conservés.

« Alors que Dallas devient un noeud d’interconnexion extrêmement stratégique en Amérique du Nord pour les entreprises qui migrent vers le numérique, l’acquisition d’Infomart permettra aux clients actuels et futurs d’accroître leurs opérations avec Equinix. Celles-ci incluent une riche gamme d’options d’interconnexion, y compris des interconnexions à la demande pour les partenaires et infrastructures hébergés dans n’importe site d’Equinix dans le monde au travers des nouvelles capacités offertes par Equinix Exchange Cloud Fabric », commente dans un communiqué Karl Strohmeyer, président pour la région Amériques d’Equinix.