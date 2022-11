Numéro un mondial de la vente de PC, Lenovo reste sur la brèche. Présent dans 180 pays, fort d’un chiffre d’affaires de 70 milliards de dollars lors de son dernier exercice fiscal, le groupe chinois s’appuie sur ses centres de design et de production. « Nous avons également quatre centres de R&D en intelligence artificielle. Cet aspect sera très important pour l’avenir », précise William Biotteau, directeur channel Lenovo 360 & SMB chez Lenovo.

Le groupe compte sur l’élan suscité par son nouveau plan : Lenovo 360. L’importance croissante prise par les métiers concernant les choix informatiques de l’entreprise s’est confirmée. Il s’agit, pour Lenovo, de permettre aux commerciaux de ses partenaires de monter en compétence et d’être en mesure de pouvoir répondre de la manière la plus efficace aux besoins des clients finaux. Dans le but d’accompagner ce changement, Lenovo a modifié son organisation. « Désormais, il n’y a plus qu’un seul et même channel qui s’occupe du réseau de distribution », précise William Biotteau.