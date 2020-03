EBP, éditeur de solutions de gestion et services Cloud, ouvre deux nouvelles directions. L’entreprise pose un premier pas en Afrique de l’Ouest avec sa nouvelle Direction Internationale et pour les grands-compte propose des solutions sur-mesure avec une Business Unit Ingénierie pour des développements dédiés.

Marie Amiot est nommée Directrice Internationale

Marie Amiot, diplômée d’un EMBA HEC, est chargée de piloter les activités de l’éditeur et d’assurer son développement en Afrique. Elle pilote également l’aspect financier de cette Direction et gère les partenariats locaux.

« Le marché africain est en forte demande de solutions de gestion. Fort de notre proximité et de notre qualité de service, nous avons souhaité exporter l’innovation française sur ce continent afin de fournir aux entreprises locales des applications de qualité » explique la nouvelle directrice.

Jean-Baptiste HAENTJENS est nommé Directeur de la Business Unit Ingénierie

A ce poste il pilote l’activité opérationnelle et le bon développement de la BU en déterminant des objectifs et une stratégie propre à l’entité. Il assure également la rentabilité financière en améliorant les process internes en accompagnant les différents risques techniques, financiers, organisationnels et juridiques par des plans d’actions préventives et évolutives.

Jean-Baptiste HAENTJENS, Directeur de la Business Unit Ingénierie : « Cette toute nouvelle ESN est composée de 15 collaborateurs totalement investis dans la satisfaction des besoins les plus spécifiques de nos clients. À l’horizon 2020, nous comptons augmenter notre chiffre d’affaires de +15%. C’est un beau challenge pour le groupe, qui nous motive à nous dépasser un peu plus chaque jour ».