Désireuse de réduire son impact climatique, la société de services numériques et de distribution nantaise vient de formaliser une feuille de route qui prévoit une réduction de l’ordre de 20% de ses émissions carbone (directes) d’ici à 2025.

L’entreprise compte ainsi s’attaquer aux principaux postes d’émission qu’elle a pu identifier dans le cadre du bilan carbone qui a précédé la réalisation de sa feuille de route. Elle prévoit par exemple de réduire le volumes de ses intrants et consommations – son principal poste d’émissions directes – par la mise en œuvre d’une politique d’achats responsables. Elle se prépare également à réduire sa consommation de carburant en basculant sa flotte de véhicules d’entreprise vers des hybrides non rechargeables et en allongeant la durée de leur utilisation.

Dynamips étudie également l’installation de panneaux photovoltaïques et privilégiera désormais le matériel reconditionné pour l’équipement de ses salariés. Un travail sur l’optimisation des usages et un effort de sensibilisation des salariés aux problématiques éco-responsables sont également au programme.

À noter que le premier bilan carbone qu’elle avait réalisé en 2020 (sur la base de ses chiffres 2019) avait permis de situer l’entreprise dans les normes des sociétés de service en termes d’émissions avec environ 6,8 tonnes équivalent CO2 par collaborateur (sur la base d’un effectif de 96 personnes). Trois ans plus tard, son bilan global a augmenté en raison de sa croissance – l’effectif atteindra 170 personnes fin 2022 – mais l’intensité carbone par collaborateur a baissé, selon Fabien Lévèque, directeur marketing & RSE de l’entreprise. Une baisse qu’il attribue notamment à la montée en puissance du télétravail et à la mutualisation accrue des espaces de travail depuis lors.

Cette politique de décarbonation se met en place dans un contexte toujours très favorable pour Dynamips. Sa croissance devrait ainsi dépasser les 12% sur l’exercice 2022 (qui s’achèvera fin décembre), portant le chiffre d’affaires autour de 20,5 M€.

Une croissance soutenue par la bonne tenue des projets d’infrastructures (+15% à fin septembre) malgré les difficultés d’approvisionnement persistantes, l’accélération des services managés (infogérance), notamment des services de sécurité managés (autour des technologies Sophos), et l’explosion des ventes Azure (+132%).

Facteur de croissance supplémentaire : le succès de son école Dynaschool qui lui permet de sécuriser une partie de ses besoins en recrutements annuels (environ un tiers). Chaque année, huit jeunes formés à ses métiers et maîtrisant les codes de l’entreprise sont ainsi embauchés en CDI à l’issue de leur année d’alternance. Un nombre appelé à grandir avec le lancement en cette rentrée 2022 d’un cursus ventes et marketing (en partenariat avec Euridis) en complément de son cursus technique existant.