Ouvert actuellement à Office 365 et à certains services Azure, le programme Service Cloud Provider (CSP) de Microsoft s’étoffe. Seront également incluses les instances de VM réservées, Windows Server et SQL Server, nous apprend Distributique. Les revendeurs peuvent ainsi revendre ces services à leurs clients tout en assurant eux-mêmes le provisionnement, la gestion et la facturation. Toutes les offres cloud de la firme de Redmond seront à terme disponibles via le programme CSP a indiqué à nos confrères le directeur Partners Go to Market & Marketing de Microsoft France, Luc Badier, sans toutefois donner de délai précis.

Dans un tout autre domaine, Microsoft France vient de signer un accord de partenariat avec le Français Energisme, auteur d’une plateforme logicielle Big Data et IoT à destination des acteurs publics, tertiaires et industriels leur permettant de maîtriser leur consommation énergétique. La coopération concerne spécifiquement le secteur de l’énergie. « Elle permet d’offrir aux distributeurs et exploitants du secteur de l’énergie une solution flexible clé en main pour leurs clients et d’interconnecter, dans le respect du RGPD, toutes les sources de données (factures, capteurs IoT, compteurs etc) », précise Microsoft dans un communiqué.

Dotée des dernières technologies Cloud sur Microsoft Azure et d’algorithmes d’intelligence artificielle, cette plateforme embarque nativement des applicatifs métier du secteur de l’énergie, tout en permettant la mise à disposition d’applicatifs tiers grâce à un écosystème de partenaires. Pour répondre aux besoins de traitement en temps réel, elle s’appuie sur les cartes de calcul GPU Nvidia

« Notre alliance est l’aboutissement d’une relation de confiance que nous avons avec Microsoft depuis plus de trois ans. Elle nous a permis de créer la plateforme Big Data et IoT la plus innovante et performante du marché embarquant les dernières technologies d’IA, de Blockchain et un moteur temps réel répondant aux standards industriels. », affirme dans le communiqué Thierry Chambon, président d’Energisme.

« Nous sommes fiers qu’Energisme ait choisi la plateforme Azure déployée dans les nouveaux datacenters français de Microsoft pour analyser et optimiser les consommations d’énergie. Notre alliance qui se matérialise par la mobilisation de nos ressources technologiques et commerciales va permettre à tous les acteurs de la performance énergétique de bénéficier d’une solution simple et puissante qui va devenir la référence du marché », indique de son côté, Alain Bernard directeur de la division partenaire à Microsoft France.