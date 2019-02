Licenciés ou pas ? Toujours est-il que personnages clés de Docker ont quitté l’entreprise ces derniers temps suivant ainsi l’exemple de Jérôme Petazzoni, l’un des premiers ingénieurs en logiciel de la société et de Solomon Hykes, cofondateur et directeur de la technologie, partis l’an dernier. C’est le cas de Patrick Chanezon, responsable en chef des relations avec les développeurs, retourné chez son ancien employeur Microsoft, ainsi que d’autres ingénieurs logiciels expérimentés tels que Rajat Goel, Rogelio Guzman, Alfred Landrum et Akshay Vyas.

Selon la rumeur, le spécialiste des conteneurs a licencié environ 10% de ses effectifs. Un pourcentage contesté par un porte-parole de Docker qui a indiqué à The Register, qui rapporte l’information, que ce pourcentage était exagéré. « Nous avons laissé des gens quitter la société », a pour sa part affirmé le CEO, Steve Singh, dans une interview accordée à nos confrères. « Cela dit, honnêtement il faut se concentrer sur des opportunités solides pour faire évoluer notre entreprise … Nous ajoutons en réalité beaucoup plus que ce que nous enlevons. » Il a laissé entendre que la migration vers le cloud, l’edge computing et les nouvelles architectures des applications étaient les trois grand domaines offrant des débouchés. Il a surtout expliqué que la société ne pouvait pas gagner beaucoup d’argent en vendant uniquement le produit Docker dont le code open source est librement disponible. L’entreprise a dans un premier temps développé l’orchestrateur Docker Swarm afin d’engranger des revenus. Mais entretemps, Kubernetes est devenu le standard de facto de l’industrie, réduisant ainsi le marché de Swarm. Comme porte de sortie, reste la plateforme Docker Enterprise qui permet d’exécuter Docker et Kubernetes conjointement avec des contrôles de gouvernance. Toutefois, la concurrence est rude, IBM Red Hat, Oracle, Pivotal et VMware s’étant engouffré dans la brèche.

Docker Enterprise se vend toutefois bien pour le moment et 100 noms s’ajouteraient chaque mois dans la liste des entreprises utilisatrices. Steve Singh a indiqué que sa société, qui perd toujours de l’argent, dégagerait même un flux de trésorerie positif au cours du présent exercice.

Pour poursuive sur cette voie, Docker devrait par ailleurs annoncer officiellement l’arrivée du vice-président exécutif Brian Camposano à la direction financière, poste que l’intéressé occupe en réalité depuis le départ de l’ancien titulaire Mike Gupta en novembre dernier.

En réalité Docker fait actuellement le plein de nouveaux dirigeants. Victor Raisys, un ex-Dell est nommé vice-président exécutif en charge des nouveaux marchés, Debbie Anderson-Brooke quitte les relations publiques d’Intel pour occuper le poste de vice-présidente directrice chargée du marketing corporate et Papi Menon, précédemment directeur de la gestion des produits de GitHub, occupe chez Docker le même poste avec le titre de vice-président.

Comme on le voit, la réorganisation est en marche.