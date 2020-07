Spécialiste français des ERP métiers, DL Software annonce l’acquisition d’Infoelsa, un éditeur français d’ERP spécialisé dans l’assurance IARD (incendie, accidents et risques divers) et l’assurance Vie. Infoelsa réalise près de 4 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel avec un effectif une vingtaine de collaborateurs. Tournée vers l’international, l’éditeur compte parmi ses clients Allianz et Inter Mutuelle Assistance en France, AXA dans les pays du Golfe et en Egypte, La Compagnie Algérienne des Assurances et TALA en Algérie, ou encore la Caisse de Dépôt et de Gestion au Maroc.

Cette acquisition permet à DL Software, groupe de onze sociétés d’éditions autonomes représentant 66 M€ de chiffre d’affaire et 550 collaborateurs, de renforcer son expertise dans le secteur de l’assurance – où il était déjà présent avec les solutions de CIM pour l’assurance santé et prévoyance, individuelle et collective – et de franchir une nouvelle étape dans son déploiement à l’international.

Pour Infoelsa, c’est l’opportunité d’accélérer sa croissance. Son ex-directeur technique (et co-actionnaire) Frédéric Rochefort est promu directeur général. Il sera en charge du développement de l’activité, toujours avec l’appui de l’ex-président Claude Yazigi, et désormais sous le contrôle DL Software.