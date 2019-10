Le monde des télécoms connait aujourd’hui de fortes mutations qui l’amènent à se moderniser et à répondre à de nombreux nouveaux usages. Dans ce contexte, la majorité des entreprises, intégrateurs et opérateurs, doivent repenser en profondeur leurs structures et infrastructures existantes pour s’appuyer sur de nouveaux environnements. Mais est-ce si simple et comment procéder ? À bien y regarder, mener un tel projet ne peut que rarement se faire tout seul. En ce sens, un accompagnement est souvent nécessaire, voire incontournable.

Le rôle croissant et stratégique des distributeurs

Comme nous l’avons évoqué, le secteur des technologies et particulièrement celui des télécoms ne cesse d’évoluer et doit désormais être particulièrement agile, réactif et évolutif pour répondre aux nouvelles demandes des collaborateurs sur de nombreux points. Nous pouvons ici évoquer des aspects comme la communication unifiée, le collaboratif ou encore la convergence fixe-mobile. On notera également que la fin prochaine du RTC contribue fortement à faire bouger les lignes.

Pour mener à bien cette transformation profonde, il est souvent difficile de s’y retrouver dans la jungle des équipements proposés. En effet, lequel choisir, pour quels besoins, est-il évolutif, prend-il en compte tous les protocoles à venir ? De très nombreuses questions restent ainsi souvent sans réponse. C’est en ce sens que le distributeur va jouer un rôle-clé dans le processus de sélection des équipements.

Une évolution du métier de distributeur

C’est ainsi que le métier des distributeurs connait aujourd’hui de réelles évolutions et se transforme. Ainsi, il ne s’agit plus uniquement de commercialiser des équipements (routeurs, switch, système de visioconférence, poste IP, infrastructures…), mais également de proposer une gamme de services à forte valeur ajoutée. Nous sommes donc passés d’un métier de pur négoce à un métier de conseil et d’accompagnement. C’est précisément là que se fait désormais la grande distinction entre les différents acteurs du marché.

Quoi qu’il en soit, l’avenir est plus que jamais tourné vers les professionnels du secteur qui auront fait évoluer leur stratégie de développement en se positionnant sur une approche 360° allant bien entendu du sourcing de produits à valeur ajoutée, à l’accompagnement au choix, au support, à la conception et au déploiement. En ce sens, il est fondamental de pouvoir s’appuyer sur des équipes technico-commerciales qui maîtrisent ces différents aspects pour accompagner de bout en bout les clients dans la bonne conduite de leurs opérations de transformation de leurs environnements télécoms.

Le métier de la distribution va continuer d’évoluer sur le long terme. D’ores et déjà, on assiste à une montée en puissance de nouveaux schémas de croissance au sein de la profession et à une forte mutation des offres de service commercialisées.

Par Xavier PAOUR, Dirigeant de IT-Logiq