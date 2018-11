Revendeurs, ISV, intégrateurs, … vous souhaitez enfin découvrir de façon pragmatique comment AZURE peut transformer et accélerer vos business ?

Développez vos compétences technologiques grâce à notre formation Azure Basics en participant à des webinars de 30 minutes, animés par un Cloud Architecte tous les mardis à 11h30. Cette série de 8 webinars va vous aider à développer, implémenter et concevoir des solutions Azure. Les sujets abordés vous permettront de vous familiariser avec les fonctions et outils de base inclus dans Azure.

Retrouvez le détail de chacun des webinar ici : https://www.crayon.com/fr-fr/Ressources-et-nouvelles/webinars/azure-basics/