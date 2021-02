La Fédération Eben (entreprises du bureau et du numérique) a cherché à mesurer les conséquences du deuxième confinement sur ses quelque 2.000 adhérents en les invitant à répondre à une enquête. Celle-ci a été réalisée entre 12 et le 25 janvier 2021 et a recueilli 126 réponses.

Premier enseignement : au cours des mois novembre et décembre 2020, plus de la moitié des répondants (55%) disent avoir connu une baisse de leur chiffre d’affaires par rapport à la même période en 2019.

On notera néanmoins que les réponses sont très contrastées selon les métiers. Les entreprises informatiques sont les moins impactées par le deuxième confinement puisqu’elles sont 43% à faire état d’une situation globale meilleure qu’en 2019 contre 38% de situation se dégradée. Autre catégorie relativement épargnée : les entreprises bureautiques qui sont plus de 70% à avoir enregistré une amélioration ou une stabilisation de leur situation pendant la période.

À l’inverse, les entreprises d’Impression numérique, services graphiques et reprographie sont les plus affectées avec une situation dégradée pour 80% d’entre elles. Quant aux entreprises évoluant dans les métiers des télécoms et des réseaux, la moitié (50%) ont subi une dégradation et l’autre moitié une amélioration ou une stagnation.

Les effectifs sont globalement restés stables pour 66% des répondants. Mais 23% signalent toutefois une baisse. Pour près de 4 entreprises sur 10, la trésorerie a baissé et une proportion similaire (44%), la crise a entamé leurs fonds propres.

Pour les prochains mois, près d’un dirigeant sur deux anticipe une dégradation de la situation globale de son entreprise. Et un tiers s’inquiète pour la pérennité de son entreprise. Trois dirigeants sur dix prévoient une baisse de leur effectif. Néanmoins 80% se disent confiants dans leur capacité à rembourser leur Prêt garanti par l’État et 86% sont confiants dans leur capacité à rembourser les reports de charges sociales. Reste donc 20% d’entreprises qui se disent incapables de rembourser leur PGE et 14% leurs reports de charges sociales.