Un an après sa prise de contrôle par Accenture Digital France (le retrait d’Alternext, désormais Euronext Growth, est intervenu le 28 février 2017), Octo Technology poursuit son existence sous sa propre enseigne, la présidence et la direction générale étant toujours assurée par le fondateur du cabinet, François Hisquin. Seul véritable changement dans la gouvernance, Christian Nibourel, président France et Benelux d’Accenture et Jean-Pierre Bokobza, directeur exécutif senior d’Accenture Digital ont rejoint le conseil de surveillance du cabinet de conseil.

Sous l’aile d’Accenture, Octo Technology, qui a dépassé le cap des 430 salariés, recrute activement. Il annonce en effet l’embauche de 150 collaborateurs cette année, essentiellement des profils conseil, techniques (Data Geeks, architectes SI et Big Data…) et méthodologiques (coach agile, delivery manager, UX designer…). Si un tiers des emplois est réservé à des profils juniors, le cabinet souhaite surtout recruter des collaborateurs expérimentés. « Nous avons à coeur de renforcer notre culture de partage et d’expertise à l’aide de collaborateurs ayant connu plusieurs contextes et missions client. C’est pourquoi l’un de nos objectifs cette année est de continuer à recruter des profils confirmés et seniors », explique dans un communiqué Nathalie Avramesco, la directrice des ressources humaines. Une partie des nouveaux collaborateurs, essentiellement des profils juniors, rejoindra pour 8 mois l’Octo Skool créée en 2016, pour acquérir la culture du travail en groupe. Une école qui depuis la fin de l’année dernière est également ouverte aux clients. Ainsi, cinq salariés du cabinet d’expertise en assurances Stelliant (ex Texa) devraient en sortir ce printemps.

Basé à Paris dans un siège inauguré l’an dernier, avec trois filiales à l’international (Rabat, Lausanne et Sydney), Octo Technology souhaite désormais étendre son activité au plus près de ses clients stratégiques, situés dans l’Hexagone. En cours de création, de nouveaux bureaux dans le nord ainsi qu’en Provence devraient drainer cette année une bonne partie des nouveaux salariés.