Nirav Sheth, le vice-président en charge des ventes mondiales et de l’ingénierie de la Global Patner Organization de Cisco et, à ce titre bras droit du patron du channel mondial de l’entreprise Olivier Tuszik, quitte San Jose après 20 ans de présence dans l’entreprise. « Après presque deux décennies passées avec Cisco, dont beaucoup sont concentrées sur le channel, Nirav Sheth a décidé de quitter Cisco pour saisir une opportunité externe. Nous lui souhaitons tout le succès possible et le remercions pour ses nombreuses contributions apportées à Cisco et à nos partenaires », explique le géant technologique dans un communiqué transmis à CRN. En attendant qu’un successeur lui soit trouvé, l’intérim sera assuré par Olivier Tuszik.

Selon CRN, Nirav Sheth a joué un rôle essentiel dans l’évolution de Cisco vers une société axée sur les logiciels et les services. C’est lui qui a introduit des responsables techniques dans l’écosystème des partenaires et a donné aux fournisseurs de solutions un meilleur accès plus aux laboratoires, aux démonstrations et aux équipements avant les lancements officiels a expliqué un partenaire à nos confrères.

Au cours des 20 années passées chez Cisco, Nirav Sheth a occupé différents postes dont ceux de chef de produit de la division Services professionnels, et de directeur des services techniques.