Un an après l’acquisition du spécialiste de la protection des données par Vista Private Equity et sa fusion avec l’éditeur de solutions d’IT Business Management Autotask, le CEO et fondateur de Datto, Austin McChord va quitter l’entreprise annonce un communiqué.

Dans un entretien avec CHANNELe2e, Austin McChord a expliqué que la mort de son ami Andrew Stuart, en charge de la zone EMEA de la société, l’a conduit à reconsidérer sa vie, ses priorités et son temps. Il a ajouté qu’il souhaitait partir à présent et laisser la place à un nouveau CEO qui sera chargé de l’introduction en bourse de la société. De son côté, Channelnomics fait remarquer que cette annonce, confirmée par Datto, intervient deux semaines après le départ de son frère Ian, vice-président Product management de la société.

Austin McChard a précisé qu’il participerait activement à la recherche de son successeur. Il restera par ailleurs membre du conseil d’administration et un actionnaire important de la société. En attendant la désignation d’un nouveau CEO, l’intérim sera assuré par le président et directeur de l’exploitation de Datto, Tim Weller.

« J’ai fondé Datto il y a 11 ans dans un sous-sol. Ce qui a commencé comme un rêve entrepreneurial est devenu une équipe de 1.400 employés au service de plus de 14.000 fournisseurs de services gérés, répartis dans 132 pays », explique Austin McChord dans le communiqué. « Je suis fier de la société que nous avons construite et de notre engagement envers les MSP que nous servons. Datto est mieux placé que jamais pour continuer à servir ses partenaires et à se développer. »

Précisons que l’intéressé sera présent à DattoCon18 Barcelona, où il prononcera une keynote devant plus de 450 partenaires issus d’une vingtaine de pays.