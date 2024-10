Delta Air Lines attaque Crowdstrike en justice. Après la panne mondiale provoquée par sa mise à jour logicielle défectueuse en juillet dernier, la compagnie aérienne américaine tient le fournisseur responsable de plus de 500 millions de dollars de pertes directes. La panne avait entrainé l’annulation de 7.000 de ses vols en cinq jours, ayant impacté 1,3 million de passagers.

Dans sa plainte déposée vendredi dernier devant la cour supérieure du comté de Fulton, Delta a qualifié la mise à jour de « catastrophique ». Elle reproche à Crowstrike d’avoir « forcé des mises à jour non testées et défectueuses à ses clients ». « Si CrowdStrike avait testé la mise à jour défectueuse sur un seul ordinateur avant le déploiement, l’ordinateur serait tombé en panne », a-t-elle ajouté. La compagnie réclame des dédommagements pour les pertes directes, ainsi que pour les pertes de profits, de dépenses, y compris les frais d’avocats, et « d’atteinte à la réputation et de pertes de revenus futurs« .

Face à ces accusations qu’elle conteste, Crowstrike a choisi de contre-attaquer. Lundi, la société a à son tour poursuivi Delta Air Lines devant le tribunal de district américain de Géorgie.

« Les affirmations de Delta basées sur des informations erronées, démontrent un manque de compréhension du fonctionnement de la cybersécurité moderne et reflètent une tentative désespérée de rejeter la responsabilité de sa lente reprise sur son échec à moderniser son infrastructure informatique obsolète », a déclaré l’éditeur de logiciels.

Delta a contesté ce point en rappelant avoir investi des milliards de dollars « dans l’octroi de licences et la mise au point de certaines des meilleures solutions technologiques du secteur aérien ».

Il reviendra donc à la justice de rendre son jugement sur les responsabilités de cette panne. Le verdict pourrait être lourd de conséquence pour Crowdstrike, alors le préjudice de la panne a été estimé par les assureurs à plus de 5 milliards de dollars. En raison de sa gravité, un haut responsable de Crodstrike était venu présenter ses excuses au Congrès américain le mois dernier.