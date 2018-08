La division Edge et IoT de Dell Technologies dévoile Dell Technologies IoT Solution for Surveillance ainsi que de nouvelles offres groupées. Ces offres combinent des outils du portefeuille de Dell Technologies à des technologies développées par Intel ou par des partenaires du programme Dell Technologies Solutions.

En facilitant la collecte de données plus sophistiquées et en optimisant leur analyse, Dell entend accélérer l’usage des technologies de vision artificielle, qui exploitent les capteurs d’image, et de machine intelligence, utilisant la télémétrie structurée provenant des capteurs et systèmes de contrôle.

La firme texane entend ainsi améliorer l’usage des technologies IoT, notamment grâce à des capteurs d’imagerie et au développement de solutions permettant de collecter des données de manière plus sophistiquée, en renforçant l’analyse non linéaire, contextuelle et accessible depuis de multiples points de vue.

Dell Technologies IoT Solution for Surveillance offrira :