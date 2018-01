Dell EMC va renforcer son intégration technologique avec VMware et lancer de nouveaux produits de protection des données cette année pour mieux contrer Veeam ont expliqué à CRN plusieurs sources proches du dossier, sous couvert d’anonymat. « VMware a été bâti de telle manière que c’est devenu un standard de l’industrie et peut donc travailler avec tout le monde. C’est donc à Dell EMC de de faire mieux côté produits. L’intégration entre Dell et VMware devrait se dérouler mieux qu’avec n’importe qui d’autre », a indiqué une de ces sources. Elle a également rappelé que le co-CEO et président de Veaam, Peter McKay, était un ancien collaborateur de VMware, ce qui fait de la société qu’il dirige un concurrent d’autant plus redoutable. « Il connaît les personnes, connaît les acteurs, ce qui lui permet de mieux s’aligner. A présent Dell EMC doit mieux faire. »

Les sources ont expliqué que depuis l’acquisition d’EMC, dont VMware est un satellite, Dell a toujours veillé à ne pas pousser l’intégration trop loin afin de ne pas bousculer les autres fournisseurs qui ont une relation avec VMware tels que Veeam. Toutefois, comme l’a précisé à nos confrères, Ruya Atac-Barrett, vice-présidente marketing Data Protecion de Dell EMC, il faut également satisfaire les clients et les partenaires. « Les clients et partenaires doivent savoir que nous comprenons leur désir d’une meilleure intégration entre la technologie VMware et l’offre de protection des données de Dell EMC. C’est pourquoi nous allons continuer à l’affiner et à la renforcer. »

Interrogé par nos confrères, le directeur technologique de VMware, Ray O’Farrell, a lui aussi confirmé le renforcement du partenariat avec Dell EMC, particulièrement dans le domaine de la protection des données, mais a insisté sur la nécessité de conserver d’excellentes relations avec les autres acteurs. « Il faut conserver un bon équilibre. Nous pensons qu’il est important de garder cet écosystème très ouvert. »

Veeam a annoncé pour 2017 un chiffre d’affaires de 827 millions de dollars, en croissance de 36%, et un bond de 500% des affaires dépassant le million de dollars. La société basée en Suisse revendique une base installée de 282.000 clients. Les revenus provenant de partenariats avec d’autres fournisseurs ont dépassé le cap des 100 millions de dollars.