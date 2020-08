Dell annonce une prolongation jusqu’au 30 octobre de son programme de facilités de paiement annoncé en avril dernier. Ce programme, financé à hauteur de 9 milliards de dollars, comprenait notamment des solutions de paiements différés de six mois et des taux d’intérêt à 0% destinés à aider les entreprises à préserver leur trésorerie dans le contexte de la crise sanitaire. Il comprenait également certain nombre d’initiatives à l’intention des partenaires.

Outre cette prolongation des mesures existantes, Dell a annoncé un certain nombre de nouveautés : notamment des reports de paiements jusqu’en 2021 et de nouveaux tarifs et options sur les baies de stockage PowerStore, les serveurs PowerEdge et les PC portables et de bureau. De nouvelles options gages « d’économies significatives », assure Dell dans l’article de blog annonçant ces mesures.

Dans le cadre de sa nouvelle offre de « rotation technologique », à la fin de la durée du contrat, les clients peuvent prolonger les paiements sur les serveurs et le stockage jusqu’à deux fois 12 mois avant de retourner ou d’acquérir le matériel. En outre, ils ont la possibilité de mettre à niveau leur équipement avec les dernières technologies pour prendre en charge le travail à distance, le cloud hybride ou les initiatives sur site.

Dans son article de blog, Dell cite l’un de ses partenaires, Shane Michna de SHI Capital, qui commente les initiatives mises en place en avril : « Toutes les options promotionnelles proposées par Dell ont été fortement exploitées, que ce soit par les grands et les petits clients. Beaucoup avaient besoin de pouvoir acquérir des biens technologiques et de reporter leurs paiements à 2021. L’offre promotionnelle de différé de paiement de six mois et financement à 0% sur le stockage et les serveurs a été la plus utilisée et recherchée par les clients. »