Dell rappelle le rôle de premier plan qu’il entend jouer dans la cybersécurité. Le 9 septembre, alors que Michael Dell ouvrait la conférence en ligne sur la «Protection à l’âge des ransomware», le géant technologique a dévoilé trois nouvelles solutions pour renforcer la protection des données.

Dell a présenté d’abord Transparent Snapshots. Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité ajoutée à sa plate-forme logicielle PowerProtect Data Manager, qui vise à simplifier et à rendre plus rapide la sauvegarde des machines virtuelles VMware. Fonctionnant via un plug-in, elle enregistre les modifications dans une image de la machine virtuelle, sans avoir besoin de passer par un proxy.

Selon Dell, cette méthode permet d’accélérer jusqu’à 5 fois la vitesse de sauvegarde et de réduire la latence. Et surtout sans qu’il soit nécessaire de mettre en pause les machines virtuelles pendant la sauvegarde. Elle est rendue disponible dès maintenant et sans surcoût pour tous les utilisateurs de PowerProtect Data Manager.

La seconde annonce portait sur la présentation en avant-première de Smart Scale. Cette technologie permet de regrouper en pool, sous un seul espace de noms, jusqu’à 32 appliances Power Protect. Ce qui rend possible la gestion de plusieurs dispositifs de protection à grande échelle, avec jusqu’à 3 exaoctets de capacité logique. Les entreprises pourront ainsi selon Dell, optimiser les ressources et réduire les coûts, avec une visibilité unifiée sur les données et une gestion simplifiée des sauvegardes. Smart Scale sera lancé au premier semestre 2022.

Enfin sous la bannière Dell Technologies Managed Services for Cyber Recovery Solution, le fournisseur va proposer ses solutions de cybersécurité sous forme de services gérés. Ses experts prendront en charge au quotidien la gestion de la protection des données, pour les restaurer en cas de cyber attaque. Cette offre couvre toutes les phases des projets, du conseil à la mise en œuvre et au support.