Dejamobile, fintech spécialisée dans les services transactionnels mobiles pour le paiement, le transport et le commerce, continue d’innover en annonçant le lancement de ReadyToTap Payment for Merchants, une solution de nouvelle génération qui permet d’accepter les paiements sans contact avec une simple application et un appareil Android, smartphone ou tablette.

Adaptée aux nouveaux usages de paiement et à la forte augmentation des transactions sans contact, notamment suite à l’apparition du Covid-19, ReadyToTap Payment for Merchants est une solution d’acceptation des paiements sans contact 100 % logicielle. Conforme aux normes les plus strictes du secteur des paiements (PCI, Visa et Mastercard), elle est un moyen performant pour accepter tous les paiements sans contact : cartes bancaires, wallets mobiles NFC ou wearables.

Houssem ASSADI, CEO de Dejamobile témoigne « ReadyToTap Payment for Merchants est une solution innovante qui a vocation à démocratiser l’acceptation des paiements sans contact. Cette nouvelle offre nous permet d’ouvrir un nouveau marché pour Dejamobile et de nous positionner sur l’ensemble de la chaine de la valeur en matière de paiement numérique, aussi bien côté émission que côté acceptation.Nous pouvons ainsi accompagner efficacement nos clients dans l’ensemble de leurs projets en mettant à leur disposition des solutions performantes, sécurisées et adaptées aux nouveaux besoins des consommateurs et des marchands. »

Quelques grands bénéfices de la solution ReadyToTap Payment for Merchants

– Permettre à tous les commerçants d’accepter les paiements EMV sans contact ;

– Créer une expérience innovante et fluide en magasin ;

– Simplifier le déploiement de la solution d’acceptation sans contact : les commerçants n’ont qu’à télécharger une application sur leur smartphone ou tablette sans avoir besoin d’un matériel supplémentaire ;

– Réduire le coût des solutions d’acceptation des paiements EMV, tant pour les acquéreurs que pour les commerçants, sans compromis sur la sécurité ;

Cette nouvelle offre est destinée aux acquéreurs, aux fabricants de terminaux et aux fournisseurs de solutions logicielles pour les commerçants. Une présentation vidéo plus complète est disponible ici. ReadyToTap Payment for Merchants est donc une réelle opportunité de transformer aisément ses mobiles sous Android en terminaux de paiement et donc d’offrir une nouvelle expérience d’achat à ses clients au travers d’une interface simple et attractive. Une fois le paiement réalisé, un reçu est envoyé automatiquement par mail ou par SMS au client.

« Mobilité, fluidité, simplicité et sécurité sont les quatre grands piliers de notre offre. À l’image de nos autres solutions, ReadyToTap Payment for Merchants s’appuie sur des technologies avancées et éprouvées qui permettent d’évoluer dans une sphère de confiance en matière de paiement numérique. » Houssem ASSADI