« 2017 verra la mort de nombreuses licornes », a déclaré la venture capitalist Jenny Lee, directrice associée du fonds GGV Capital lors d’une table ronde organisée la semaine dernière à Laguna Beach (Californie) dans le cadre de la semaine technologique du Wall Street Journal.

Une discussion avec le président de l’accélérateur de start-ups Y Combinator Sam Altman et le patron du fonds d’investissement Section 32, Bill Maris a notamment évoqué un éventuel ralentissement dans la Silicon Valley rapporte le quotidien économique. Sam Altman a alors indiqué que beaucoup d’entreprises valaient bien moins que leur valorisation, même si les hautes valorisations pouvaient se justifier si un nouveau Facebook en émergeait. « Le système ne tourne pas rond. Je ne sais pas si des entreprises technologiques sont sur le point de s’écrouler mais je crois que le retour de flamme technologique sera important », a-t-il ajouté. Il ne s’attend toutefois pas à une véritable explosion d’une bulle technologique.

Déjà, le nombre de nouvelles licornes diminue rapporte de son côté C/Net qui indique qu’en 2015 l’argent circulait plus facilement et que sur le seul quatrième trimestre de cette année-là 25 entreprises avaient vu leur valorisation dépasser le cap du milliard de dollars. Ce n’était plus le cas un an après lorsque le nombre d’investissements émanant de capital-risqueurs avait atteint son plancher depuis deux ans.

Jenny Lee estime quant à elle que la consolidation des services est en partie responsable de la disparition des licornes.