Google Cloud veut orienter massivement ses partenaires vers l’IA générative et va pour cela lancer plusieurs nouveaux programmes d’incitations en 2024. Le fournisseur de cloud public entend multiplier par 10 le financement des partenaires ISV et intégrateurs de systèmes qui déploient l’IA générative auprès des clients. Il prévoit également de doubler les récompenses pour les partenaires de services qui favorisent une plus grande adoption des charges de travail et accélèrent l’adoption de produits stratégiques.

En 2023, Google Cloud a dévoilé son jeu en lançant sa plateforme Vertex AI pour entrainer et déployer des modèles et des applications d’IA, son catalogue de modèles de fondation Model Garden et Duet AI, son chatbot pour Google Cloud et la plateforme collaborative Workspace. Il entend maintenant passer la main à son écosystème de partenaires pour aider les clients à créer une nouvelle valeur avec ces technologies et améliorer leurs propres produits et plateformes.

Avec ses nouveaux programmes de financement, Google Cloud veut soutenir les partenaires à toutes les étapes, de la formations aux outils et aux cas d’utilisation, à la génération de leads et avec le support de ses experts techniques pour assurer la réussite de la mise en œuvre des projets. Il prévoit par ailleurs des incitations pour les partenaires qui effectuent des évaluations pour les clients et mettent en place des Proof of Concept. Par ailleurs un programme de financement « d’accélération de la consommation » est prévu pour récompenser les partenaires qui l’aideront à trouver de nouvelles charges de travail.

« La création et la gestion du cycle de vie de l’IA d’un client constituent la plus grande opportunité de services lucratives jamais vue par les partenaires, ont déclaré les dirigeants de Google Cloud dans une série d’entretiens à CRN, car les fournisseurs de solutions sont prêts à découvrir de nouveaux cas d’utilisation en dehors des services informatiques, à créer et à maintenir les modèles d’IA d’un client et à constamment affiner et mettre à niveau les données clients.

« L’IA est la nouvelle frontière, et nous voulons que nos partenaires tirent profit de cette prochaine révolution technologique. Parce que nous pensons que les plateformes qui gagnent au final sont celles qui sont les plus ouvertes et les plus conviviales pour les partenaires. Parce que si les partenaires peuvent apporter des solutions à nos clients, c’est en fin de compte ce qui fait le succès de tout le monde », a déclaré le PDG de Google Cloud Thomas Kurian.