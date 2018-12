Un an après le rachat d’Avnet par Tech Data, l’éditeur de solutions de virtualisation de stockage en a tiré toutes les conséquences. « Datacore est une solution qu’il faut vendre, pas une solution qui s’achète », plaide Pierre Aguerreberry, directeur Europe du Sud de l’éditeur. Tech Data avait hérité du contrat d’Avnet, qui lui-même avait hérité du contrat signé à l’origine avec le distributeur à valeur ajoutée Amosdec. Ne trouvant plus son compte dans la prestation fournie par Tech Data, Datacore a donc résilié son contrat à la fin de l’été dernier et s’est mis en quête d’un nouveau distributeur à valeur ajoutée.

Exclusive Networks n’a pas tardé à manifester son intérêt, séduit par cette technologie qui permet non seulement de faire du Software Defined Storage mais également du converged et de l’hyperconverged, deux applications qui représentent désormais 50% de l’activité de Datacore. De son côté Exclusive Networks a su rassurer l’éditeur sur sa capacité à promouvoir son offre, notamment auprès de sa clientèle d’intégrateurs orientés réseaux et sécurité, alors que Datacore recrute traditionnellement ses partenaires parmi les intégrateurs stockage. Depuis fin septembre, Exclusive Networks a donc pris le relai de Tech Data en France sur la distribution de l’offre Datacore. Rien ne change pour Miel, l’autre distributeur historique de la marque en France.

Ce changement de monture intervient alors que Datacore annonce pour janvier une augmentation des taux de remise pour ses partenaires Silver et Gold qui sauront le mieux valoriser sa marque en la préconisant dans la durée. Les quelque 25 partenaires Gold et 70 Silver de l’éditeur pourront ainsi espérer améliorer leur marge de 40%.

Datacore devrait achever son exercice 2018 sur une croissance de ses ventes de l’ordre de 25% en France et anticipe une tendance comparable sur l’exercice 2019.