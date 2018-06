Dassault Systèmes va prendre une participation majoritaire dans Centric Software, un éditeur américain à l’origine d’une plateforme PLM collaborative pour les secteurs de la mode, de la distribution, des articles de luxe et des produits de grande consommation.

Selon les termes de l’accord, Dassault Systèmes acquerra dans un premier temps en numéraire une participation majoritaire comprise entre 58 et 69 %, en fonction du choix des actionnaires de Centric Software. L’éditeur français fera aussi un versement anticipé en avance de l’acquisition du solde des actions qui aura lieu en 2020 et en 2021. L’acquisition de la totalité du capital de Centric Software dépendra de l’augmentation du chiffre d’affaires et de la rentabilité au cours des deux prochaines années ; son montant sera compris entre quatre et six fois le chiffre d’affaires 2019 et 2020.

Avec un siège social situé à Campbell dans la Silicon Valley, et des bureaux dans 13 pays dont la France, Centric Software revendique plus de 600 clients, parmi lesquels Auchan, Kering Group, LVMH, Bestseller, Etam, Louis Vuitton, Samsonite, Ted ou encore Tommy Hilfinger. Au cours de l’exercice 2017, le chiffre d’affaires de la société a augmenté de 60 % pour s’établir à 61 millions de dollars. Centric Software a enregistré un résultat net positif. Sa plateforme PLM collaborative dédiée est utilisée pour gérer la planification des marchandises, les spécifications des produits, les matériaux, l’approvisionnement en produits, les scénarios de coût, les collections, les calendriers et la qualité. Elle est disponible sur ordinateur de bureau ou appareil mobile.

« Parce que, pour nos clients dans 12 industries et 70 segments, nous faisons le trait d’union entre les éléments qui composent leur réseau de valeur, nous comprenons bien les besoins spécifiques des secteurs qui lancent leurs produits sous forme de collection », commente dans un communiqué Bernard Charlès, vice-président du conseil et directeur général de Dassault Systèmes. « Centric Software nous rejoint avec une solution PLM configurable, adaptée à son marché et leader sur ce marché, ainsi qu’avec une remarquable équipe d’experts qui se consacrent totalement au succès de clients exigeants. Ensemble, nous allons accélérer leur transformation par le PLM et créer encore plus de valeur ajoutée grâce à notre plateforme 3DExperience et aux processus qu’elle offre pour ce secteur. Comme ce fut le cas pour Solidworks il y a 20 ans, Centric Software continuera à fonctionner de manière indépendante. »