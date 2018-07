Dassault Systèmes vient de publier ses résultats (non audités) du deuxième trimestre et du premier trimestre de son exercice 2018.

Le premier éditeur de l’Hexagone – qui a adopté la norme comptable IFRS 15 à compter du 1er janvier en remplacement de l’ancienne norme IAS 18 – affiche une croissance de 8% à taux de change constants sur le trimestre et de 10% sur le semestre, soit respectivement 827,8 millions d’euros, dont 740,1 millions de ventes de logiciels et 1,646 milliard d’euros, dont 1,475 milliard d’euros de ventes de logiciels. On note ainsi un ralentissement de la croissance au deuxième trimestre.

La marge opérationnelle est de 20,4% sur le trimestre et de 21,1% sur le semestre.

Le bénéfice net par action atteint 0,50 euro sur le trimestre, soit une croissance de 14% à taux de change constants. Sur le semestre, il s’établit à 1,02 euro, ce qui représente une croissance de 22% à taux de change constants.

« Un nombre croissant d’entreprises comprend parfaitement que la plateforme 3Dexperience est le catalyseur et le facilitateur de leur propre transformation en entreprise de plateforme. Comme il s’agit d’un système d’exploitation pour gérer leurs activités et d’un modèle d’affaires pour les transformer, la plateforme 3Dexperience change la donne en matière de création de valeur », commente dans un communiqué le vice-président du conseil d’administration et directeur général, Bernard Charlès. « Au cours du 1er semestre 2018, nous nous sommes engagés avec la 3Dexperience dans de nouveaux et importants contrats avec des leaders mondiaux, tant dans nos secteurs industriels historiques que dans ceux de diversification. (…) Nous continuons d’investir dans des marchés très prometteurs, tant en termes de maturité numérique que de potentiel de croissance. Nous avons ainsi décidé de nous allier à Centric Software, leader de la transformation numérique des secteurs de la mode, de l’habillement, du luxe et du commerce de détail, avec sa solution PLM configurable parfaitement adaptée. Ensemble, nous voulons stimuler l’innovation et accélérer la commercialisation des produits des entreprises développant des collections, conformes aux attentes des consommateurs et à la pointe des tendances, ce qui représente un marché adressable de plusieurs milliards de dollars. Comme nous l’avons fait avec succès pour Solidworks, Centric Software prendra l’initiative sur ce segment de marché. »