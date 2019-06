Dashlane a bouclé un tour de table de série D de 110 millions de dollars mené par Sequoia Capital. Jim Goetz, un des associés de la société de capital-risque, rejoint le conseil d’administration du spécialiste de la gestion de l’identité numérique aux côtés du fondateur, le Français Bernard Liautaud, et de l’ancien directeur marketing de Spotify et de Gap, Seth Farbman. Les investisseurs existants (Rho Ventures, FirstMark Capital et Bessemer Venture Partners) ont également participé à ce tour de table. En avril dernier, la société avait récolté 30 millions de dollars au cours d’une levée de fonds menée alors par Hercules Capital.

Dashlane utilisera ces nouveaux fonds pour améliorer son produit principal, proposer de nouvelles fonctionnalités et bâtir une marque « figurant parmi les performantes de la planète », précise un communiqué.

Par ailleurs, Joy Howard, qui a fait partie des équipes dirigeantes de Sonos, Patagonia, Nike et Coca Cola, rejoindra la société en provenance de Lyft, où elle conservera son poste de directrice marketing jusqu’au mois d’août. Elle supervisera alors les activités mondiales de marketing, ainsi que les initiatives liées à la politique de Dashlane.

« Des milliards d’individus et des millions d’entreprises dans le monde entier souffrent des inconvénients de leurs identités numériques, des fuites de données aux vols d’identités en passant par la nécessité de se souvenir de leurs mots de passe. Peu de gens savent qu’il existe en réalité une meilleure solution, mais nous allons changer cela », affirme dans le communiqué Emmanuel Schalit, CEO de Dashlane. « Grâce à ce nouvel apport de capitaux et en intégrant Joy Howard à notre direction, nous disposons désormais des ressources nécessaires pour renforcer notre leadership produit, développer notre équipe, et créer la marque qui définira la protection des identités numériques de demain. »