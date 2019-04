Dashlane vient de lever 30 millions de dollars au cours d’un tour de table mené par Hercules Capital, portant ainsi le montant total levé par le spécialiste de la gestion des mots de passe et des identités à plus de 100 millions de dollars. Cet emprunt vient s’ajouter aux financements précédents de FirstMark Capital, Rho Ventures, Bessemer Venture Partners, TransUnion et Silicon Valley Bank.

Dashlane annonce avoir dépassé en juin dernier les 10 millions d’utilisateurs dans le monde entier. Son offre s’est par ailleurs étoffée avec l’intégration de nouvelles fonctions clés (surveillance du Dark Web, VPN et autres protections contre le vol d’identités) dans son gestionnaire de mots de passe. La société, qui dispose de bureaux à New York, Paris, et Lisbonne, annonce sans plus de précisions une augmentation de 90% de son chiffre d’affaires. L’ancien directeur marketing de Spotify et de Gap va rejoindre son conseil d’administration.

« Dans une dizaine d’années, on se rappellera de 2018 comme de l’année du RGPD, des révélations sur Facebook, mais aussi du moment où les organismes de régulation, la presse, et surtout l’opinion publique ont réellement commencé à s’intéresser au problème global relatif à la confidentialité des données personnelles et aux identités numériques », explique dans un communiqué le CEO de la société Emmanuel Schalit. « En tant qu’entreprise, Dashlane vit aujourd’hui une période clé. Nous sommes fiers d’avoir le soutien de nos investisseurs et de voir un responsable aussi talentueux que Seth Farbman rejoindre notre conseil d’administration pour notre entrée dans cette nouvelle phase de croissance. »