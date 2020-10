Après plusieurs tentatives infructueuses, Jean-Rémy Pichon, co-fondateur et actionnaire majoritaire de D.Fi, est parvenu à céder ses parts. D’après nos informations, c’est Thomas Meunier, jusque-là directeur des opérations qui prend sa suite à la présidence de la société. Mais s’il monte au capital (soutenu par une banque spécialisée dans les titres non cotés), il se contente d’environ 30% des parts.

À ses côtés, entre un nouvel investisseur, Olivier Raulin, qui a fait toute sa carrière dans le secteur du retail. Il a notamment assuré la direction administrative et financière de Nocibé entre 2011 et 2015 et la vice-présidence finance de Toys R’Us France en management de transition entre novembre 2018 et octobre 2019. C’est d’ailleurs dans le cadre de cette dernière mission qu’il a rencontré Thomas Meunier. Il occupera dorénavant la fonction de directeur général au sein de D.Fi.

BNP Paribas, actionnaire historique, remet de l’argent et BPIfrance prend également une participation.

Entrent également au capital, en tant que minoritaires : Jamal Mekhaemar, qui occupe la direction technique de l’entreprise, David Chaput, directeur commercial groupe, et Patrice Besnard, directeur des acquisitions.

En parallèle, un plan de réduction des effectifs a été impulsé qui devrait conduire à la fermeture de l’agende Lyon et à une réduction des effectifs commerciaux à Meudon.

Au 31 mars 2019 (dernier exercice connu), la société a publié un chiffre d’affaires de 63,5 M€ et un résultat net de -274 K€. L’exercice clos en mars 2020 serait en revanche bénéficiaire (de 500 K€).

Il ne nous a pas été possible de joindre la direction de D.Fi avant la publication de ces informations.