BlackBerry annonce la création du BlackBerry Advanced Technology Development Labs (BlackBerry Labs), une nouvelle unité de recherche et développement dans le domaine de la cybersécurité. Dirigé par Charles Eagan, directeur technique de l’éditeur depuis juin 2018, BlackBerry Labs regroupera une équipe de plus de 120 développeurs logiciels, architectes, chercheurs, chefs de produits et experts en sécurité, qui collaboreront pour développer de nouvelles technologies « afin que BlackBerry soit à la pointe de l’innovation en matière de sécurité » notamment en matière d’IoT.

Axé sur la science des données et le machine learning, le BlackBerry Labs se concentrera sur des technologies spécialement conçues pour la protection des données des clients. Il travaillera en étroite collaboration avec les unités existantes de BlackBerry tels que Cylance, Enterprise et QNX.

« La création de BlackBerry Labs est la meilleure initiative stratégique que nous avons prise pour nous assurer que les entreprises soient protégées sur tous les terminaux et tous les marchés de l’IoT », affirme dans un communiqué Charles Eagan. « Le secteur de la cybersécurité d’aujourd’hui évolue très vite et BlackBerry Labs fonctionnera comme une unité indépendante axée sur l’innovation et le développement des technologies de demain, qui seront nécessaires à notre succès concurrentiel, comme l’intelligence artificielle et les environnements Zero-Trust. Nous sommes convaincus que nos professionnels nous permettront de rester agiles, engagés et, proactifs dans nos efforts pour devenir le leader des logiciels de sécurité le plus fiable sur le marché. »