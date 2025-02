La jeune pousse parisienne Cycloid, spécialisée dans l’ingénierie de plateformes, lève 5 millions d’euros. Après un premier tour de table de 3 millions d’euros en 2020, ce deuxième tour est mené par Reflexion Capital et cinq « business angels » français. Il porte le financement total de la société à 8 millions d’euros.

La start-up fondée en 2015 par Benjamin Brial (cf. photo), un ancien de Red Hat, utilisera ces fonds pour renforcer sa position en Europe et soutenir une expansion en douceur en Amérique du Nord avec le recrutement de 5 à 10 personnes.

L’éditeur de logiciel Cycloid compte environ 25 employé·e·s en Europe et en Amérique du Nord. Parmi ses 150 clients environ figurent des entreprises telles que Siemens, CMA-CGM, Pernod Ricard, Alchemy, et Warner Bros. Cycloid collabore également avec des ESN, intégrateurs et MSP, dont Accenture, Capgemini, Orange Business et Sopra Steria, ainsi qu’avec des distributeurs comme Arrow.

« Cycloid aide les entreprises à rendre leurs projets cloud et DevOps plus efficaces, durables et rentables. Elle encourage également des pratiques plus responsables, telles que GreenOps et FinOps », selon le communiqué. La plateforme s’appuie sur des briques open source pour fournir un portail de développement en « self-service » qui contient aussi des outils de suivi des coûts du cloud et de calcul de l’empreinte carbone.

Cycloid vise actuellement à obtenir le label B corp. « Notre priorité est de répondre à des besoins concrets tout en restant fidèles à notre mission de promotion de la sobriété numérique. Or dans l’état actuel, les grands modèles de langage ne sont pas compatibles avec cette exigence de sobriété », rappelle Benjamin Brial au MagIT.