12 organisations et associations professionnelles de l’écosystème numérique français invitent les entreprises de leur secteur à consommer moins d’énergie. Ce collectif regroupe Talents du numérique, Systematic, le syndicat national du jeu vidéo, le SELL, Numeum, France Digitale, France Datacenter, la Fevad, le Cinov numérique, le Cigref, l’Afnum et l’Acsel.

Il propose de s’engager à respecter une série de mesures telles qu’initier une démarche de suivi et de pilotage de la consommation d’énergie de l’entreprise, éteindre les lumières dans les bureaux inoccupés, opter pour des ampoules basse consommation, plafonner le chauffage à 19 degrés l’hiver et le réduire dans les bureaux inoccupés, limiter la climatisation à 26 degrés l’été, éteindre les postes de travail en cas d’absence, la nuit et le week-end, recharger les batteries en dehors des pics de consommation, privilégier l’achat de matériel éco-responsables, utiliser le Wifi dans l’entreprise, limiter l’utilisation de la vidéo lors des réunions à distance, rationaliser le stockage des données des entreprises, sensibiliser les collaborateur·rice·s aux enjeux climatiques, énergétiques et de sobriété numérique ou encore désigner une personne dédiée à la sobriété dans l’entreprise, ayant pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de sobriété avec l’appui des instances dirigeantes.

D’aucuns diront qu’il s’agit du BA-Ba pour répondre à l’urgence de la situation. Soulignons que le collectif GreenIT, fondé par Frédéric Bordage, œuvre depuis 2004 à mobiliser le secteur numérique français vers davantage de sobriété énergétique.