La nécessaire transformation numérique des acteurs publics et privés les amène à faire évoluer leurs systèmes d’information et à s’appuyer sur des architectures robustes, évolutives, ouvertes et résilientes. Dans ce contexte, le sujet de l’infrastructure doit être positionné comme une donnée centrale dans la gouvernance IT de chaque organisation. C’est précisément sur ce point que trois notions prioritaires sont à prendre en considération : la Cybersécurité, le Cloud et les services.

Se prémunir de cyberattaques toujours plus complexes et variées

Chaque jour, des organisations de toutes tailles sont impactées par des cyberattaques qui viennent compromettre leur bon fonctionnement et leur réputation. Élever le niveau de cyberprotection de son infrastructure et de son SI est alors un impératif stratégique. En ce sens, les entreprises se doivent de déployer et de faire évoluer des dispositifs complémentaires, industriels et éprouvés sur un vaste périmètre (EDR, SSO, WAF, SIEM, etc.). C’est à cette unique condition que l’infrastructure permettra aux utilisateurs de mener à bien leurs opérations dans une bulle de confiance.

Pas de transformation digitale réussie sans Cloud

La montée en puissance constante du Cloud Computing est un fait indéniable et a fait émerger de nouvelles attentes. Ainsi, la transformation digitale a poussé de nouveaux modèles de consommation des technologies et des usages au travers du cloud ou plutôt des clouds (public, privé, multiclouds). Cela a fait émerger de nouvelles attentes au sein des organisations en termes d’hybridation, d’accès aux clouds et de pilotage de la qualité de service. Il est donc stratégique que les entreprises puissent être accompagnées dans ces démarches complexes pour faire les bons choix et accéder aux nombreux avantages offerts par le cloud : agilité, performance, scalabilité, etc.

S’appuyer sur des experts pour opérer son SI et accéder à des services à valeur ajoutée

L’évolution rapide des technologies nécessite de s’appuyer sur des expertises spécifiques que nombre d’entreprises et de collectivités ne sont pas en mesure d’intégrer dans leurs équipes. Dans ce contexte, pouvoir accéder à des services d’infogérance et de supervision est un prérequis incontournable. De fait, les utilisateurs pourront capitaliser sur des infrastructures et des applications intégrant les meilleures pratiques du moment. Il sera aussi possible, à tout moment, de se tourner vers des experts pouvant répondre aux attentes formulées par les utilisateurs (utilisateurs finaux comme DSI). Au final, les organisations pourront alors se concentrer sur leur métier et ne pas avoir à gérer des problématiques d’exploitation IT.

Ces trois premiers points constituent les fondamentaux que les organisations doivent prendre en considération dans leurs projets de modernisation de leurs infrastructures IT. C’est à cette condition qu’il sera possible de faire les bons choix et de bâtir des environnements de confiance qui occuperont une place stratégique pour permettre aux organisations de mener à bien leur plan de croissance à long terme.

Par François Guiraud, Directeur du Marketing NXO