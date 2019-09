Après le bond de 50% de son chiffre d’affaires sur son exercice 2017-2018, l’intégrateur de solutions de stockage Komposite est parvenu à maintenir une croissance à deux chiffres sur l’exercice 2018-2019 clos le 30 juin dernier. Ses revenus ont progressé de 13% pour s’établir à 19 M€. Une croissance que Harry Zarrouk, son directeur des opérations, attribue au succès de la stratégie mise en place à son arrivée en janvier 2018 visant à développer une activité de conseil en complément des activités historiques de design et d’exploitation d’infrastructures de stockage.

Parti de rien il y a dix-huit mois, le conseil représente aujourd’hui 7% des revenus de Komposite et continue sa progression. L’intégrateur développe sa propre solution de cartographie et d’audit d’infrastructures. C’est sur cette solution, baptisée Planner, qu’il s’appuie pour bâtir ses propositions de refonte d’architectures et de transformation numérique. Planner est capable de donner une vision très précise d’un système d’information et de son évolution via la collecte des données de métrologie (performance), d’inventaire et de dépendance de l’ensemble des infrastructures qui le constituent.

Au-delà du travail effectué pour développer le conseil, l’intégrateur s’attache à élargir son offre. Il s’est tourné depuis un an vers les solutions de Nutanix et de Rubrik et s’est ouvert depuis quelques mois au marché de la sécurité en signant un partenariat avec Fortinet. Ces trois partenaires seront mis en avant avec deux autres de ses partenaires technologiques clés, Oracle et Huawei, le 10 septembre lors de sa convention annuelle qui se tiendra au Pavillon Royal. Komposite y attend quelque 130 participants de 90 entreprises clientes. En invité vedette, le français Luc Julia, considéré comme le père de la technologie Siri d’Apple, actuel directeur technique et senior VP Innovation de Samsung et auteur du best-seller « L’intelligence artificielle n’existe pas », évoquera les enjeux de l’IT et de l’intelligence artificielle.