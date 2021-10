L’intégrateur de solutions de stockage annonce avoir franchi une nouvelle étape de son développement en décembre dernier avec l’entrée à son capital de Groupe BPCE et BNP Paribas Développement. Deux fonds d’investissement qui viennent en renfort d’Alliance Entreprise, entré lors du premier rachat avec effet de levier (LBO) en 2016, et qui a choisi de réinvestir à l’occasion de ce second LBO. « Avec Nous étions

Komposite n’a pas dévoilé le montant des investissements consentis par les trois fonds, ni la répartition exacte du capital. Mais selon son directeur général Harry Zarrouck, l’opération s’est négociée sur la base d’une valorisation de l’entreprise de 26 M€ – contre 11 M€ fin 2017. Les fonds détiennent environ la moitié du capital, le restant étant réparti entre ses trois principaux dirigeants, à savoir : son président-fondateur Eric Alimi, qui demeure le principal actionnaire de l’entreprise, son directeur technique David Dariouche, et Harry Zarrouck.

Il est prévu que les fonds obtenus servent à compléter son portefeuille de solutions, notamment dans le stockage, la protection de données et la sécurité, et à financer sa croissance externe. « À l’issue des quatre années d’accompagnement par le fonds Alliance Entreprise, nous étions au-dessus des attentes, souligne Harry Zarrouck. C’est eux qui nous ont incité à nous lancer dans la croissance externe et qui ont fait venir pour cela la BPCE – qui détient Natixis, maison-mère de Alliance Entreprise – et BNP Paribas Développement ». De fait, entre juin 2017 et juin 2021, Komposite a doublé son chiffre d’affaires, à 22 M€. Dans le même temps, sa profitabilité a suivi la même progression et son effectif a triplé pour atteindre une cinquantaine de personnes actuellement.

Komposite s’est donc mis en quête d’acquisitions pour étendre son portefeuille d’offres et d’expertises et compléter sa couverture géographique – aujourd’hui limitée à Paris et sa région. Un cabinet spécialisé a été mandaté à cet effet cet été. En accord avec ses nouveaux actionnaires, Komposite s’est fixé pour objectif de tripler son chiffre d’affaires – et son effectif – à l’horizon 2025.

Si la recherche d’acquisitions potentielles commence juste, le travail d’extension de son portefeuille de marques et de solutions a démarré en 2018 et s’accélère. Partenaire historique d’Oracle, Komposite a démarré un partenariat étroit avec Huawei il y a trois ans sur la partie stockage flash. À la même époque il a ajouté Nutanix à son portefolio sur la partie virtualisation et hyperconvergence, et Rubrik sur la partie sauvegarde. En 2020, il a initié des partenariats avec Cohesity (sauvegarde), Fortinet (sécurité) et tout dernièrement avec Dell EMC (serveurs et stockage).

En parallèle, l’intégrateur a lancé deux offres de cloud computing, l’une orientée sauvegarde sous forme de service et l’autre reprise après sinistre sous forme de service. En complément, il a développé une activité de services de maintien en conditions opérationnelle en assistance technique. Une activité qui emploie d’ores et déjà une quinzaine de personnes, soit le tiers de son effectif.