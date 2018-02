Gfi Informatique a enregistré au cours du 4e trimestre une progression de son activité de 10,0 %, à 310,5 millions d’euros. Pour l’ensemble de l’exercice 2017, le chiffre d’affaires s’élève à 1,132 milliards d’euros en croissance de 11,5 %.

La France a retrouvé le chemin de la croissance au quatrième trimestre et finit l’année avec une croissance organique de 7,7 %. Celle-ci repose depuis fin août sur la dynamique du recrutement. Sur l’ensemble de l’année, l’Hexagone enregistre une croissance organique de 0,4 %. Au 31 décembre 2017, avec 8.809 collaborateurs, l’effectif productif avait augmenté de 380 personnes.

À l’international, les ventes du trimestre se sont élevées à 76,8 millions d’euros, en croissance de 17,1 % dont 7,4 % en organique. Sur l’année, avec un chiffre d’affaires de 289,0 millions d’euros, la croissance atteint 58,2 %, dont 9,1 % en organique.

Dans son communiqué, le groupe indique qu’il « continuera à être attentif aux opportunités de croissance externe qui lui permettraient d’augmenter la part de son activité à l’étranger, notamment sur les marchés où il est déjà présent en Europe du Sud, du Nord, LatAm et Afrique ». Dans ce contexte, la marge opérationnelle et le résultat net devraient continuer de progresser en valeur, et être quasi stable relativement au chiffre d’affaires.

« Le groupe a connu une très belle croissance au quatrième trimestre tant en France qu’à l’étranger, confirmant ainsi son dynamisme sur ses principaux marchés. En 2017, l‘international a représenté 25,5 % du chiffre d’affaires contre 18,0 % l’année précédente », commente dans le communiqué le PDG de l’entreprise, Vincent Rouaix. « Le groupe poursuit ses efforts pour intensifier sa présence internationale sans nuire aux réservoirs de croissance de la France, tant chez ses grands clients que dans le mid-market ».