Vous participez au salon Microsoft Ignite, le mercredi 13 novembre ?

Alors n’hésitez plus ! Prolongez votre journée de manière festive et intelligente en participant à la première édition de notre Crayon Partner Party placée sous le thème « Cloud & Cocktails ». Nous vous proposons une soirée à la mode scandinave, cool et festive, réservée aux professionnels IT.

Vous pourrez participer dans le cadre exceptionnel du Rooftop Grenelle à une table ronde animée par Jean-François Le Nilias de ChannelNews sur « l’évolution du business model des partenaires à l’heure du cloud ».

Celle ci-sera suivie par un cocktail dinatoire ponctué d’échanges avec l’écosystème des partenaires et les équipes Crayon.

Nous espérons avoir le plaisir de vous y retrouver le mercredi 13 novembre à partir de 19h00.

Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de places est limité !

