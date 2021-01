C’Pro annonce avoir finalisé lundi 18 janvier l’acquisition de 80% du capital d’Oléap, un intégrateur de solutions de gestion nantais de 45 personnes ayant réalisé 5,2 M€ de chiffre d’affaires en 2020 auprès d’un portefeuille de quelque 500 clients. Oléap est Centre de compétence Sage (Sage 100, Sage 1000, et extensions métiers), intégrateur Microsoft (MS SQL et Power BI) et partenaire Salesforce CRM. La société adresse une clientèle de PME et d’ETI et rayonne dans les régions Ouest et Centre jusqu’à Brest, Orléans et la Roche-sur-Yon.

Son dirigeant, Arnaud Lory, conserve 15% du capital ainsi qu’un rôle opérationnel en qualité de directeur général de l’entreprise. Les 5% des titres restants sont détenus par des cadres de la direction générale.

Pour C’Pro, cette opération est l’illustration d’une volonté d’investir dans les solutions de gestion (ERP, CRM, décisionnel). Pour Oléap, c’est l’opportunité d’accélérer son développement.

Leader sur le marché français de l’impression, C’Pro se développe également sur les métiers de l’informatique et des télécoms. Le groupe emploie 2 500 personnes et compte plus de 160 implantations en France.