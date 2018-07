Conformément à ce qu’il avait annoncé en mars, le groupe C’Pro confirme la contractualisation d’un crédit syndiqué de 100 M€ sur cinq ans pour financer sa stratégie d’acquisitions. Le contrat, signé le mardi 10 juillet, prévoit une extension du montant à 150 M€ qui pourra être activée en fonction des opportunités. Le closing a eu lieu à Lyon au siège du CIC Lyonnaise de Banque, agent et coordinateur du contrat de prêt, en présence de tous partenaires historiques de C’Pro ou de Quadria ( BNP, Caisses de Crédit Agricole du Sud Est et Centre Ouest, Banques Tarneaud et Rhône Alpes (Groupe Crédit du Nord), Banques Populaires Auvergne Rhône Alpes et Aquitaine Centre Atlantique et LCL).