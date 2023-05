Conviviance, éditeur français de logiciels de téléphonie et pionnier de la mise en relation par la reconnaissance vocale et la synthèse de la voix annonce son interopérabilité avec la plateforme « mobile-first » de Cloud PBX et de Communications Unifiées d’Enreach, un des leaders européens des solutions de contact convergent. Cette interopérabilité offres aux fournisseurs de services une solution de communication complète et optimisée pour la relation client et le parcours de l’utilisateur.

La synergie du logiciel de Conviviance “StandVoice” et la plateforme d’Enreach “Enreach UP” aide les entreprises qui souhaitent améliorer leur communication tout en gérant les flux téléphoniques.

StandVoice, connu initialement pour son serveur vocal interactif (SVI) est une solution multi-services qui aide les entreprises et les services publics à optimiser leur organisation et améliorer le parcours de l’utilisateur. StandVoice enrichit les services d’accueil disponibles avec la plateforme UC d’Enreach et permet d’apporter des fonctionnalités pour tous les types de problématiques.

Conviviance profite également des avantages d’un service PBX en cloud pour proposer aux clients finaux et aux intégrateurs des solutions avancées d’aiguillage et de traitement d’appels. Et ceci, avec une optimisation de la relation client pour un accompagnement optimal du parcours utilisateur. Cette solution disponible en full cloud, 100% SaaS, auparavant réservées aux ETIs et grands comptes s’adapte à tous les usages et à tous les types d’entreprises quelle que soit leur taille.

Yassin Djaffar, Président de Conviviance « La parfaite compatibilité de nos solutions avec celles d’Enreach nous donne le moyen ensemble de proposer une offre complète totalement en cloud et de répondre aux nouveaux enjeux numériques. En termes de services à l’usager, notre offre commune fait face aux exigences grandissantes des utilisateurs et du marché d’aujourd’hui et de demain. »

Pierre Vidalenc, Directeur Commercial, Enreach for Services Providers ajoute « Notre plateforme UC est conçue pour supporter l’intégration de logiciels tiers. Nous sommes heureux d’avoir élargi notre écosystème de partenaires avec Conviviance. En effet, la synergie de nos 2 solutions permet d’offrir une solution complète et flexible et de répondre aux demandes de nos nombreux clients intégrateurs et opérateurs, quant à la gestion de la relation client, améliorant ainsi l’image de l’entreprise. »