Le groupe Constellation annonce l’acquisition des activités négoce et infogérance IBM i (ex-AS 400) d’Armonie, une entreprise de services numériques spécialisée dans les environnements Power et IBM i. Les activités cédées représentent un volume de facturations annuelles de l’ordre de 3 M€ réparties sur une cinquantaine de clients. Dans le cadre de cette opération, quatre salariés d’Armonie rejoignent Constellation.

Issue de la fusion en 2020 de deux experts historiques de ces environnements Power et IBM i, Notos et ID Info, Armonie souhaitait se concentrer sur ses activités de formation, de délégation de personnels de tierce -maintenance applicative, et d’édition des solutions logicielles PHL Soft. Les activités non cédées représentent environ 4 M€ de chiffre d’affaires annuel et emploient 80 salariés.

Côté Constellation, cette acquisition permet de réaffirmer l’engagement du groupe pour les environnements IBM i qui représentent une part significative de ses revenus : environ 35 M€ sur un chiffre d’affaires annuel total de 200 M€.

Easyteam, la filiale hébergement, cloud et services managés du groupe Constellation hérite des services de cloud et d’infogérance d’Armonie. Easyteam se renforce ainsi de 1,5 M€ de revenus annuels et des quatre salariés en provenance d’Armonie. Ces derniers vont être intégrés à l’équipe existante de 17 personnes dédiée aux environnements IBM i.

Quant aux services d’intégration et de négoce d’Armonie, ils seront versés à Novahé, la filiale infrastructures du groupe Constellation, qui tire déjà près d’un quart de ses revenus (14 M€ sur 63 M€) de la vente et de l’intégration des plateformes IBM. La reprise de l’activité négoce d’Armonie va lui permettre de conforter son statut de Business Partner Platinum IBM, plus haut niveau de reconnaissance d’IBM, qui repose sur 23 consultants certifiés.

Débarrassé de ses activités infrastructures, Armonie s’est fixé pour objectif en 2025 de former et de proposer (via son activité de délégation de personnel) 100 nouveaux développeurs, de poursuivre la croissance de ses centres de services « applicatifs » dédiés à la maintenance, la rénovation et la modernisation des programmes AS400/IBM i, tout en continuant à développer son offre de modernisation et le développement d’applications IBM i PHL soft. L’entreprise projette d’atteindre 7,5 M€ de chiffre d’affaires.