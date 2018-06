Le cabinet d’analystes et de conseil britannique Tech Market View vient de décerner à Computacenter son « boring award » (littérallement prix de l’entreprise la plus ennuyeuse ou gonflante) qu’il attribue à toutes les entreprises technologiques cotées en bourse dont le bénéfice par action a crû de manière ininterrompue pendant 10 ans. Ce prix est né en 1992 à la suite d’un malentendu, comme le rappelle sur son site Richard Holway, cofondateur de Tech Market View. « Le Financial Times m’avait demandé mon point de vue sur la performance financière de la société Admiral. Je l’avais qualifiée de « ennuyeusement constante » (boringly consistent). Mais le journaliste n’a retenu dans sa retranscription que le mot ennuyeux. J’ai alors reçu plusieurs lettres d’entreprises m’informant que leur performance était aussi ennuyeuse que celle d’Admiral. C’est comme ça que j’ai eu l’idée de créer ce prix ». Computacenter n’est que la septième société à recevoir le boring award depuis sa création et c’est le premier revendeur. Les dernières détentrices étaient Sage et Capita. Mais, tout comme les quatre autres entreprises récompensées avant, elles l’ont depuis perdu. « Il est intéressant de noter que tous les détenteurs d’un boring award ont eu des dirigeants d’une très grande longévité. Et qu’ils l’ont tous perdu peu après que leur dirgeant se soit retiré. »

En photo : Richard Holway, cofondateur de Tech Market View, et Mike Norris, PDG de Computacenter