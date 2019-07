Les 27 salariés de Compufirst ont été licenciés vendredi 12 juillet dans le cadre la procédure de liquidation de l’entreprise. C’est Lionel Vargel, ancien PDG de l’entreprise, qui en a fait l’annonce sur son Linkedin.

Il espère ce faisant favoriser aider ses anciens salariés à retrouver du travail. Ce ne devrait pas poser de problème pour sa douzaine de commerciaux et avant-vente. Des profils très recherchés sur le marché. En revanche, cela s’annonce plus ardu pour les fonctions support, notamment le marketing, les finances et l’IT…

Le web marchand BtoB montpelliérain avait été placé en liquidation judiciaire immédiate le 24 juin peu après sa mise en cessation de paiement. Lionel Vargel avait été contraint de quitter l’entreprise en difficulté début avril. C’est son ex-associé, Christophe Olivier qui en avait repris les commandes jusqu’à la procédure collective.