Dans le cadre de ce dossier proposé par la société Crayon, nous proposons une interview de Sylavin Lefeuvre, son Directeur commercial en charge de l’indirect.

Sylvain Lefeuvre nous présente tout d’abord les métiers et le savoir-faire de Crayon. Il revient ensuite sur les évolutions inévitables du « business model » des partenaires autour des services cloud et comment un acteur comme Crayon peut accompagner la distribution IT dans cette grande mutation.

Le savoir-faire spécifique de Crayon notamment en matière de gestion de licences logicielles et de la plateformes Azure est un atout essentiel pour aider les partenaires à dégager plus de valeur auprès de leurs clients notamment en leur vendant des services plus complexes, plus élaborés difficilement imaginable sans le cloud.

Dans ce cadre, Azure est une plateforme idéale pour faciliter auprès des clients finaux le déploiement de services encore plus orientés vers les métiers de ces derniers.

Pour en savoir plus, vous pourrez rencontrer les équipes de Crayon sur le stand G39 à l’occasion d’IT Partner 2018.

