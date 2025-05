Colibri, éditeur d’une solution Cloud de Sales & Operations Planning, confirme la pertinence de son positionnement en annonçant une croissance de 18 % en 2024, à comparer à la croissance moyenne des éditeurs français qui ont réalisé 8,2 % selon le dernier « Observatoire du secteur du numérique » de numeum.

Une validation des orientations prises par l’éditeur

Pour réaliser une croissance forte en 2024, Colibri a mis en œuvre une stratégie reposant notamment sur la mise sur le marché de nombreuses innovations, sur la qualité de l’accompagnement client effectué et le déploiement d’une organisation commerciale agile.

Quelques points clés à retenir :

Une fidélisation client proche de 100 %. En 2024, Colibri compte un churn de moins de 2 %.

Une approche très opérationnelle qui permet de réduire les stocks et de réaliser des économies d’échelle importantes. Sur ce point, le ROI lié à la mise en place de la solution Colibri est mesuré entre 6 et 24 mois avec une moyenne généralement constatée à 12 mois. Cette approche tactique qui permet en moyenne de réduire les stocks de 15 % est un facteur de succès concret, surtout en période de crise où l’amélioration des performances et la préservation des marges et de la rentabilité sont des éléments clés.

Un positionnement de pure player très compétitif (financièrement et opérationnellement) par rapport aux grandes solutions généralistes du marché qui proposent des modules add on pour gérer les opérations de Sales & Operations Planning.

Une montée en puissance des clients ETI et grands comptes dans le portefeuille de références de Colibri. En 2024, 20 nouveaux clients ont été signés.

L’intégration de l’IA dans la plateforme Colibri a été un fort vecteur de traction.

Un classement privilégié parmi les éditeurs Saas français les plus performants. En moyenne, selon l’Observatoire du secteur du numérique 2024 de numeum, les éditeurs Saas ont réalisé 14 % de croissance contre 20 % pour Colibri.

Nicolas COMMARE CEO de Colibri « Depuis le lancement de la commercialisation de notre solution en 2018, nous avons réalisé une croissance à deux chiffres chaque année. Notre performance est liée à l’implication de l’ensemble de nos talents avec lesquels nous avons bâti un plan stratégique reposant sur l’excellence opérationnelle, technologique, métier et commerciale. Afficher des performances deux fois supérieures à celles du marché est un signal motivant pour notre équipe et un gage de réassurance pour nos clients et partenaires. »