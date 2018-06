L’éditeur de solutions CRM et de Data Analytics Coheris renforce sa stratégie de développement de l’indirect en recrutant Sylvie Schoone au poste de chargée des partenariats.

Rattachée au directeur Alliances et Product management, Sylvie Schoone a en charge l’animation du réseau de partenaires de la société, prioritairement les intégrateurs et les éditeurs de logiciels. A ce titre, elle assure l’animation de la relation entre Coheris et ses partenaires intégrateurs et le développement des partenariats en OEM pour les éditeurs de logiciels souhaitant enrichir leur offre avec des fonctionnalités de Data Analytics, RGPD ou CRM.

« Nous avons fait évoluer nos offres et développé des modules métier à forte valeur ajoutée, scalables et intéropérables pour une intégration facile avec notre éco-système partenaires et clients. Ces développements sont autant d’atouts pour proposer à nos partenaires des solutions en phase avec les besoins du marché, tant sur le domaine de la Data Analytics que de la gestion de la relation client », explique dans un communiqué Nathalie Rouvet Lazare, présidente-directrice générale de Coheris.