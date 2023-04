L’acteur cloud souverain Cloud Temple veut développer un catalogue de solutions technologiques qualifiables SecNumCloud par l’Anssi dès le second semestre 2023 et passer à l’échelle européenne.

Cloud Temple constate dans un communiqué que « les acteurs français du cloud pèsent moins de 20% du marché national malgré une forte attente, aussi bien des acteurs publics respectant la doctrine « Cloud au centre » de l’État, que des opérateurs d’importance vitale (OIV), des opérateurs de services essentiels (OSE) et des entreprises soucieuses de la souveraineté de l’hébergement de leurs données et applicatifs sensibles ».

« Pour jouer pleinement son rôle de garant de l’autonomie stratégique européenne, sans perte de fonctionnalités pour les utilisateurs, le cloud de confiance se doit de proposer un écosystème de services suffisamment large et compétitif », estime Sébastien Lescop, co-directeur général de Cloud Temple.

Ses partenaires éditeurs proposeront donc des services souverains de transfert de fichiers sécurisés, signature électronique, ERP, dématérialisation des factures, gestion de projet, etc. dans les trois ans à venir.

Le calendrier prévisionnel prévoit une mise en production du Produit Stockage Object au troisième trimestre 2023, avec une qualification SecNumCloud attendue au premier trimestre 2024 ; une mise en production du PaaS de confiance OpenShift managé, au quatrième trimestre 2023, avec une qualification SecNumCloud attendue au premier trimestre 2024 ; une mise en production de cinq services DBaaS : PostgreSQL et Redis au S2 2024 avec qualification SecNumCloud au premier trimestre 2025 ; Kafka, MySQL, MongoDB au premier semestre 2025 avec qualification prévue au premier trimestre 2026 et une mise à disposition d’outils de cybersécurité qualifiés : Bastion au premier trimestre 2023, Micro-segmentation et HSM au premier trimestre 2024, Secrets Manager au premier trimestre 2025.

« Nous avons priorisé dans nos investissements technologiques les produits les plus pertinents pour être en mesure de répondre à plus de 80% des cas d’usage de nos clients », déclare Christophe Lesur, co-directeur général de Cloud Temple. « D’où notre intérêt pour l’OpenShift managé. La conteneurisation devient incontournable dans les stratégies de transformation numérique, donnant accès à de nouveaux leviers de modernisation applicative et de réduction de l’empreinte carbone des systèmes d’information. »

La feuille de route de Cloud Temple porte également sur l’accompagnement de nouveaux usages liés à l’intelligence artificielle et au quantique. Ainsi, l’acteur cloud vise une mise en production de GPU Servers qualifiable SNC au premier trimestre 2024 pour une « Intelligence Artificielle de confiance ». Quant au « Quantique de confiance », il précise qu’une étude est en cours avec un partenaire stratégique pour intégrer les solutions de calcul quantique à la plateforme de services et les mettre à disposition des équipes R&D des clients.

Enfin, Cloud Temple ambitionne d’intégrer officiellement le processus de qualification PAMS (Prestataire d’Administration et de Maintenance Sécurisées) de l’Anssi au premier semestre 2023 sur ses activités d’adoption et de management du cloud.

L’entreprise prévoit par ailleurs de s’établir à Francfort, Amsterdam et Dublin d’ici 2025 en installant ses infrastructures dans des centres de données partenaires. Cette filiale du groupe Neurones compte actuellement 300 collaborateur·rice·s environ en France.