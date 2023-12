Les dépenses mondiales consacrées aux solutions cloud souveraines devraient atteindre 258,5 milliards de dollars d’ici 2027 estime IDC, dans sa première étude sur ce marché. Prenant pour base des revenus de 79,4 milliards de dollars en 2022, le cabinet d’études prévoit une croissance moyenne annualisée de 26,6% sur la période de cinq ans envisagée.

IDC constate qu’avec l’utilisation croissante du cloud et la hausse des besoins en cybersécurité, la demande de solutions souveraines dépasse le cadre des secteurs réglementés pour devenir globale. Le cabinet définit cette souveraineté comme une capacité d’autodétermination numérique.

« Pour l’essentiel, cela signifie donner aux propriétaires de données un contrôle total sur la manière et l’endroit où leurs données sont gérées, stockées et traitées par les fournisseurs de services », explique l’analyste d’IDC Rahiel Nasir. « Cela inclut toutes les infrastructures sous-jacentes utilisées pour les données, telles que les centres de données et les réseaux, ainsi que le personnel d’assistance et d’administration qui a accès à ces données et à cette infrastructure. »

IDC subdivise le marché en trois segments : la souveraineté des données (solutions assurant une vue globale sur la manière dont les données sont collectées, classées, traitées, stockées et protégées), la souveraineté technique (infrastructures numériques situées dans un environnement souverain) et la souveraineté opérationnelle (solutions de contrôle des opération cloud). Combinées, les dépenses pour ces 3 segments devraient dépasser 103 milliards de dollars en 2023.

« Une grande partie des dépenses que nous prévoyons sur ce marché au cours de la période de prévision seront consacrées aux solutions de souveraineté des données. Cela n’est pas surprenant, car nous pensons que c’est là que commence le voyage vers un cloud souverain », commente Rahiel Nasir. « L’usage du cloud s’élargissant de plus en plus, les organisations rechercheront des offres de souveraineté plus larges, englobant à la fois les aspects techniques et opérationnels. Par conséquent, nous prévoyons également une croissance relativement régulière dans ces domaines au cours des années à venir. »