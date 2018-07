Fraîchement rebaptisé Claranova, l’ancien groupe Avanquest annonce la signature le 1er juillet de l’accord définitif pour sa prise de contrôle par sa filiale Avanquest du groupe canadien détenant les activités Upclick (gestion de transactions e-commerce), Lulu Software (gestion documentaire et applications PDF) et Adaware (sécurité internet).

Cette opération s’inscrit dans la stratégie du groupe Claranova et acte la transformation de sa division Avanquest, désormais orientée vers la monétisation du trafic sur internet. L’intégration de ces acquisitions, profitables et en forte croissance, devrait permettre à la division Avanquest de générer plus de revenus et de profit. Selon Claranova, elle permettra à la division d’atteindre les 25 millions de visiteurs uniques mensuels (+257%), d’approcher les 40 millions de clients (+186%), d’augmenter de 433% le nombre de téléchargements mensuels, de multiplier par 15 le nombre de logiciels installés, pour atteindre les 500 millions, et de porter à 1,2 million le nombre de transactions annuelles (+300%).

La forte complémentarité de leurs activités, l’expérience de travail en commun des équipes et les synergies devraient permettre d’améliorer les revenus et la marge opérationnelle de la division Avanquest, estime encore Claranova.

Pour l’ensemble du groupe, cette opération est également considérée comme majeure, puisque sur la base des chiffres consolidés de juillet à décembre 2017, l’impact sur le chiffre d’affaires aurait été de +17% et de +125% sur le revenu opérationnel courant normalisé, ce qui aurait porté la marge opérationnelle de 3,1% à 6,0%.

« Les premiers résultats opérationnels de ces acquisitions sont déjà excellents et très encourageants pour l’avenir. Le groupe Claranova entend continuer sa stratégie de consolidation pour faire de sa filiale internet Avanquest un acteur européen majeur de la monétisation de trafic sur internet pour atteindre au plus vite la barre des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires avec une profitabilité de 15% à 20% », explique dans un communiqué le PDG du groupe, Pierre Cesarini.